Найближчі години стануть ключовими, вагнерівці хочуть дійти до Москви, – розвідка Британії

Ватажок ПВК "Вагнера" 23 червня оголосив війну міноборони Росії через начебто обстріли тилових позицій найманців. У розвідці Британії переконані, що Росія зіштовхнулася з серйозним викликом.

Станом на ранок 24 червня найманці з ПВК "Вагнера" вже зайняли військові будівлі у Воронежі та зайшли у Ростов-на-Дону. Розвідники з Британії переконані, що російська армія не протистоїть вагнерівцям так активно, як сподівається Путін.

Читайте також Військовий переворот чи піар-акція Пригожина: що відбувається у Росії

Найманці Пригожина планують дійти до Москви

Наразі відомо, що для проведення військового заколоту, про початок якого Пригожин оголосив напередодні ввечері, найманці перетнули кордон з Україною щонайменше у двох місцях та зайшли в Ростовську та Воронезьку області. Та за просуванням вагнерівців британське міноборони визначило, що у планах Пригожина – дійти і до Кремля.

В Ростові-на-Дону найманці вже зайняли ключові військові об'єкти. Розвідники також переконані, що захопили вагнерівці й штаби, з яких керуються російські операції в Україні.

Подальші підрозділи Вагнера рухаються на північ через Воронезьку область, майже напевно маючи на меті дістатися до Москви,

– заявили в міноборони Британії.

Також там вважають, що відсутність інформації про численні сутички між російськими військовими та вагнерівцями свідчить про те, що сили безпеки окупантів залишилися бездіяльними, а їхнє керівництво мовчазно погоджується з діями Пригожина.

"Найближчими годинами лояльність російських сил безпеки, особливо російської Національної гвардії, буде ключовою для розвитку кризи. Це найбільший виклик російській державі за останній час", – повідомили у розвідці.

Нагадаємо, що російський диктатор Владімір Путін вже записав звернення, де знову заявив, що ситуація буцімто "під контролем". У міноборони Росії також закликали вагнерівців скласти зброю та повернутися на позиції.

Пригожин оголосив війну міноборони Росії: останні новини