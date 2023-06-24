У Сєрпухові під Москвою висадилися десятки військових, – ЗМІ

У Росії продовжується протистояння військових армії Росії та найманців ПВК "Вагнера". Так, у Московській області вдень 24 червня помітили десятки військових, які висадилися поблизу міста Сєрпухов.

За попередніми даними, ці російські військові буцімто готуються зустрічати найманців Пригожина. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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У Підмосков'ї висадилися десятки солдатів

Поблизу населеного пункту Сєрпухов у Московській області очевидці помітили солдатів російської армії, які висадилися на міст поблизу річки Ока. При собі ці солдати мали вогнепальну зброю.

У Сєрпухові помітили російських солдатів: дивіться відео

Пропагандисти наголошують, що ці російські військові буцімто готуються до протистояння з найманцями ПВК "Вагнера". Вони також розгортають гранатомети та кулемети на позиціях.

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Варто зазначити, що саме місто розташоване за більш ніж 100 кілометрів від російської столиці. Вочевидь, російська армія вже готує "глибоко ешелоновану оборону Москви" від вагнерівців.

Де розташований Сєрпухов: дивіться на карті

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