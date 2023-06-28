Китай розчарувався у Путіні: заколот Пригожина показав слабкість глави Кремля

Президент Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін розчарований слабкістю Владіміра Путіна. Після подій 24 червня Китай більше не розглядає Росію як союзника.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов під час стріму на своєму ютуб-каналі, передає 24 Канал. Путін виглядає як лідер із великою кількістю проблем всередині країни, які обмежують його здатність відігравати суттєву роль у міжнародних процесах.

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"Гадаю, що у Китаї навіть був певний шок від того, наскільки російський президент злякався. Там демонстративно викликали заступника міністра зовнішніх справ і попросили підготувати звіт про так званий "переворот". Після цих подій Сі не розглядає Росію як союзника, а виключно як сировинну базу", – вважає військовий експерт.

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Путін – це Горбачов 1991 року

Риторика бункерного діда після заколоту Пригожина вражає своєю нікчемністю. Він заявив, що більшість бійців ПВК "Вагнер" – патріоти Росії, і їх просто намагалися використати проти своїх побратимів.

"Путін повторює Горбачова 1991 року, який після серпневого путчу говорив, що контролює ситуацію, запевняв, що "ми вистояли", "відстояли демократію" і тому подібне, а через три місяці склав повноваження. Ціль досягнута: Путін заляканий, Путін боїться, Путін сьогодні максимально слабкий", – додав Жданов.

Реакція Китаю на заколот Пригожина