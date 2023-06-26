Досі не отямився: Соловйов плачеться через бунт Пригожина та збирається до Лукашенка

Неочікуваним "миротворцем" між росіянами та іншими росіянами став Олександр Лукашенко. Російські пропагандисти за новими методичками почали підносити його як "справжнього героя" для Росії.

Зокрема, Владімір Соловйов, який був дуже стривожений бунтом, тепер нахвалює білоруського диктатора не гірше, ніж російського. Про це інформує 24 Канал.

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"Герой" для пропагандистів

Олександр Лукашенко став справжньою зіркою на шоу російських пропагандистів, які вже отримали методички. Після того, як за його "миротворчої" участі вдалось відмовити Євгенія Пригожина від походу на Москву, йому почали співати нечувані дифірамби.

Окремо пропагандисти відзначили, що самопроголошеному президенту Білорусі й взагалі потрібно вручити Нобелівську премію миру.

Лукашенко в моїх очах піднявся до нереальних висот. Треба мені окремо до нього поїхати. Якщо вже говорити про Нобелівську премію миру, то точно є кому… Точно є кому…,

– вдумливо сказав Владімір Соловйов.

Інший пропагандист Сєргєй Мардан переконаний, що білоруському диктатору потрібно прижиттєво поставити "найкращий пам'ятник" в Москві.

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Пропагандисти досі хочуть взяти Київ

Тим часом Владімір Соловйов ніяк не перестане мріяти про "Київ за три дні". А тому навіть в час трохи невдалої, а все ж громадянської війни в Росії, пропонує відправити колону вагнерівців на українську столицю.

Скажу чесно, цього (відходу "Вагнера" в польові табори) недостатньо. Я був би радий побачити аналогічний марш-кидок в сторону Києва, Львова. Якщо потрібно буде – і Варшави,

– розмріявся Соловйов.

Пропагандист називає 24 червня – трагічним днем в російській історії. Додав, що навіть не пригадує, коли "патріотизм" та "любов до родіни" начебто зупинила кровопролиття. Але чомусь вагнерівців "любов до родіни" не зупинила ні в Ростові, ані в Воронежі.

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