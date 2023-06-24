Вагнерівці зайняли усі військові об'єкти у Воронежі, – Reuters
Джерело:Reuters
Євгеній Пригожин та ПВК "Вагнера" почали "повстання" на території Росії. Після захоплення військових об'єктів у Ростові-на-Дону вагнерівці почали діяти у Воронежі.
Уранці 24 червня ватажок ПВК "Вагнера" заявив, що найманці контролюють військові об'єкти у Ростові-на-Дону, а також – аеродром. Пригожин заявив, що це продовжуватиметься доти, доки російське військове керівництво не відповість за "скоєні злочини".
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У Воронежі також захопили військові об'єкти
Джерела в російських спецслужбах повідомили виданню Reuters, що найманці ПВК "Вагнера" взяли під контроль військові об'єкти у Воронежі. Наразі цю інформацію Пригожин не підтвердив, проте місцеві жителі у мережі повідомляли про пересування військової техніки та постріли.
Варто зазначити, що Воронеж розташований у приблизно за 500 кілометрів на південь від Москви. Разом з тим, у Москві вже заблокували трасу, а на дорозі виставили підкріплення з блокпостами.
Дивіться на карті, де розташований Воронеж
Російські телеграм-канали повідомляють, що у Воронежі російський вертоліт намагався завдати удару по колоні вагнерівців. Проте, як і у Ростові, нібито був збитий засобами ПВК "Вагнера".
Окрім того, у Воронежі запровадили режим контртерористичної операції. Губернатор Воронезької області також заявив, що перекрито понад 300 кілометрів траси М-4 "Дон" – закрито рух з 464 по 777 кілометри.
Переконано прошу мешканців утриматися від поїздок і дорогами регіонального та місцевого значення,
– заявив губернатор.
Що відомо про заколот у Росії: коротко
- Увечері 23 червня Євгеній Пригожин опублікував відео й заявив, що буцімто по тилових позиціях вагнерівців російське міноборони завдало ракетного удару. Після цього так званий "кухар Путіна" почав погрожувати Шойгу та Гєрасімову.
- Пригожин не забарився й вже уночі перейшов від слів до справ. Він заявив, що буцімто має напоготові 25 тисяч вагнерівців, які готові до "маршу справедливості". Після цього у мережі з'явилася інформація, що вагнерівці безперешкодно перетнули кордон та увійшли на територію Ростовської області.
- До слова, у російському міноборони заявили, що заяви Пригожина не відповідають дійсності, а відео з буцімто бази вагнерівців – фейк. У Кремлі водночас повідомили, що російський диктатор Владімір Путін проінформований про "ситуацію".
- Уранці 24 червня стало відомо, що вагнерівці дійсно захопили Ростов. Ба більше, Пригожин заявив, що місто блокуватимуть, поки російське керівництво не відповість за "геноцид російського народу".
- Після таких резонансних подій Путін вирішив записати відеозвернення. Він назвав дії Пригожина "зрадництвом" та натякнув, що у Росії є ті, які штовхають його країну до анархії, братовбивства, поразки у війні та капітуляції.