Після тривожної ночі Путін зателефонував президентам країн ОДКБ: Токаєв вже "відшив" бункерного

Збройний заколот, який розпочав ватажок вагнерівців Євгеній Пригожин, набирає обертів. Володимир Путін вирішив побідкатися з цієї нагоди президентам країн ОДКБ. Водночас не всім з них цікаві путінські стогони.

Дзвінків він "стурбованих" президентів ОДКБ Путін не дочекався. Тому вирішив телефонувати першим. РосЗМІ повідомляють, що "бункерний дід" вже провів розмови з самопроголошеним президентом Білорусі, а також – президентами Узбекистану та Казахстану.

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Токаєв "відшив" Путіна

Касим-Жомарт Токаєв, який нещодавно відмовився їхати на економічний форум в Росію, схоже, був не надто радий слухати бідкання Путіна. Президент Казахстану наголосив, що події у Росії – це внутрішні справи країни-терористки. Піймавши облизня, Путін подякував Токаєву за "розуміння ситуації".