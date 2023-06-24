"Який цирк, яке шоу": як світові лідери реагують на заколот Пригожина

Лідер ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин разом зі своїми бойовиками вирішив влаштувати в Росії громадянську війну. Згодом почали з'являтись перші повідомлення з реакцією на це від світової спільноти. Без гумору не обійшлось.

Станом на ранок суботи, 24 червня, вагнерівці взяли під контроль Ростов-на-Дону та рухаються у бік Москви по трасі "Дон", зокрема, через Воронезьку область. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте, як на це реагують світові лідери.

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Хтось уже планує відпустку в Криму

Президент Франції Еммануель Макрон уважно стежить за тим, що відбувається. Про це повідомили в Єлисейському палаці. "Ми залишаємося зосередженими на підтримці України", – також йдеться у джерелі.

уважно стежить за тим, що відбувається. Про це повідомили в Єлисейському палаці. "Ми залишаємося зосередженими на підтримці України", – також йдеться у джерелі. Президент Польщі Анджей Дуда констатував, що через ситуацію в Росії було проведено консультації з прем'єр-міністром, міністерством оборони, а також з партнерами: "Перебіг подій за нашим східним кордоном ведеться на постійному моніторингу", – наголосив польський лідер.

констатував, що через ситуацію в Росії було проведено консультації з прем'єр-міністром, міністерством оборони, а також з партнерами: "Перебіг подій за нашим східним кордоном ведеться на постійному моніторингу", – наголосив польський лідер. Міноборони Британії підтвердило, що вагнерівці захопили позиції в Ростовській області, рухаються до Москви та найближчі декілька годин будуть вирішальними.

підтвердило, що вагнерівці захопили позиції в Ростовській області, рухаються до Москви та найближчі декілька годин будуть вирішальними. Президента США Джо Байдена також проінформували про розвиток ситуації в Росії. Про це написали у виданні CNN та заявили, що американські посадовці моніторять ситуацію.

також проінформували про розвиток ситуації в Росії. Про це написали у виданні CNN та заявили, що американські посадовці моніторять ситуацію. Президент Литви Гітанас Науседа , як і всі інші лідери, слідкує за тим, що відбувається. Разом з тим в його адміністрації акцентували на тому, що безпекова ситуація для Литви не змінилась.

, як і всі інші лідери, слідкує за тим, що відбувається. Разом з тим в його адміністрації акцентували на тому, що безпекова ситуація для Литви не змінилась. Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила про посилення охорони кордону своєї країни: "Я закликаю наших людей не їздити в жодну частину Росії", – написала вона.

заявила про посилення охорони кордону своєї країни: "Я закликаю наших людей не їздити в жодну частину Росії", – написала вона. Голова правлячої партії Грузії Іраклій Кобахідзе звернувся до громадян та сказав їм зберігати спокій. За його словами, поки нібито немає причин скликати Раду нацбезпеки чи закривати кордони.

Окремо процитуємо, що написав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Я бачу, що наближається моя літня відпустка в Криму,

– йдеться у його повідомленні.

Також особливої уваги вартує коментар глави МЗС Латвії Едгарса Рінкевичса. Він не без гумору констатував: "Ой який цирк, ой яке шоу".

Більше про заколот

Розпочалось все ввечері п'ятниці 23 червня, коли Пригожин сказав, що нібито у Москві було видано розпорядження атакувати тилові загони ПВК "Вагнера". Уже вранці наступного дня в пресслужбі приватної військової компанії офіційно заявили, що в Росії розпочалась громадянська війна.

Згодом вийшло звернення президента-диктатора Владіміра Путіна, який почав бідкатися, що, мовляв, поки Росія протистоїть "злому Заходу", хтось ставить свої амбіції вище. Очевидно, натякав він на Пригожина, але чомусь його прізвище так і не вимовив.