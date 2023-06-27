Фантомні болі окремих політиків: чи готовий Захід до розвалу Росії

Одноденний заколот ватажка ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина продемонстрував безпорадність та боягузливість диктатора Владіміра Путіна. Світ, затамувавши подих, спостерігав за подіями в Росії та побоювався того, що у російської ядерної зброї з'явиться новий власник.

Путін – найбільший негідник, який може володіти ядерною зброєю. Про це 24 Каналу заявив політолог Микола Давидюк.

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Обплювали обличчя Путіна

"Чому вона має до когось потрапити? Поділіть Росію між Китаєм, Європою й США відповідно до тих балансів впливу, які сьогодні є у світі. І ви (світ – 24 Канал) самі станете гарантами цієї ядерної зброї. Хтось візьме московську країну, сибірську чи тихоокеанську частину", – сказав політолог.

На його думку, міфи минулого – це фантомні болі окремо взятих політиків. Частина це говорить не тому, що вони так думають, а для того, аби відвернути Росію.

"Дивіться, як красиво вийшло. ПВК "Вагнера" обплювали обличчя Путіна й затоптали своїми брудними черевиками", – додав Давидюк.

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Британія розкладе на маленькі кусочки диктатора

Як зазначив політолог, Велика Британія давно готова до розпаду Росії. Наступного дня після повномасштабного вторгнення британці вже готували план розподілу країни-агресорки. Тож, ймовірно, Британія стане найбільшим латифундистом на цій території.

Уряд Великої Британії задумується над швидким розпадом Росії. Британці планують готуватися до геополітичної зміни, аби це не вплинуло на побут й устрій британців.

"Британці – розумні люди, які кілька разів "роздягали" найсильніших диктаторів. Вони найбільше доклались до того, щоб знищити Наполеона й Гітлера. Третім, кого Британія розкладе на маленькі кусочки буде Путін", – підсумував Давидюк.

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