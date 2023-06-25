Зручний васал: яку роль у "заколоті Пригожина" відіграв Лукашенко

Євген Пригожин влаштував заколот проти міноборони Росії. Алєксандр Лукашенко у цій історії грає дуже загадкову роль

Владімір Путін не зміг себе змусити особисто брати участь у цих переговорах, від яких залежало його майбутнє. Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний журналіст і публіцист, ексдепутат держдуми Олександр Невзоров.

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У нього є дуже зручний васал. Формальна висота Лукашенка дозволяє йому озвучити будь-які слова і думки, які йому передав Путін. Безумовно, Пригожин говорив не з Лукашенком.

Лукашенко був тою живою лялькою, що говорить, яка на цих переговорах Путіна замістила. Я думаю, не треба йому надавати жодної ролі це не грає,

– акцентував Невзоров.

Не треба гадати, що саме в Лукашенка були ключі від серця Пригожина. Він в точності виконував методики й доручення господаря

Навіщо Лукашенко поїхав до Білорусі – ми можемо лише здогадуватися. А це абсолютно безсенсовно.

Невзоров про Лукашенка та ядерну зброю: дивіться відео

Білорусь – не ядерна держава

Ядерна зброя розташована на території Білорусі. Але жодної можливості керувати ним немає.

"З таким же успіхом його можна було передати Малайзії або папуасам. Єдине, що можна зробити, це взяти його на плечі і спробувати вдесятьо розбігтися і вдарити цією ракетою у якусь товсту стіну. І все одно нічого не відбудеться", – запевнив Невзоров.

Це не передача зброї, а лише використання Білорусі як камеросховища. Місця, де можна безпечно розташувати ядерну зброю, що давно пережила усі терміни свого зберігання.

У Росії випробування ядерної зброї не проводилося з 1988 року. За всіма світовими й радянськими правилами воно має тестуватися раз на 17 років. У ядерній зброї постійно відбуваються складні радіохімічні реакції, які можуть повністю змінити її параметри.

Невзоров підкреслює, що вся історія дуже анекдотична і хитка. Не можна називати Білорусь ядерною державою.

"Головні зуби Пригожина ним особисто були вирвані, ніхто інший не зміг би це зробити. У нього в Росії був неймовірний авторитет, неймовірна слава. Він був легальною силою вічного протистояння Кремлю. Він взяв і усе зруйнував за один день, розсипавши увесь свій вплив, усю свою кар'єру", – зауважив опозиціонер.

У Росії вже почалися обшуки й арешти усіх прихильників Пригожина. Річ у тім, що Путін пообіцяв життя лише самому Пригожину.

"Можливо, Пригожин дійсно опанує мистецтво виковирювання очей з картоплі й повернеться до своєї професії кухаря при дворі Лукашенка", – припустив Невзоров.

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