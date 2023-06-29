Заколот готував не Пригожин, – у Зеленського сказали, хто може за цим стояти

Ватажок вагнерівців Євгеній Пригожин не міг підготувати заколот у Росії 24 червня. Він не обізнаний у військовій справі настільки, щоб спланувати ефективну операцію.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк. За його словами, "марш справедливості" спланували певні військові.

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"Я вважаю, що заколот готував не Пригожин. Він не військовий і не може планувати такого типу ефективні операції щодо захоплення обласних центрів у Росії. Тому планування робили військові, не всі з них очевидні для нас", – сказав Подоляк.

Також доволі показовим є факт, що вагнерівців ніхто не намагався зупинити. Практично всі військові частини, які були на їхньому шляху, не чинили спротиву.

Чому заколот не довели до кінця

Уже тривалий час російська еліта розглядає варіанти усунення диктатора Владіміра Путіна. Однак у цих колах не вдалося досягнути консенсусу щодо наступника, і тому "переворот" згорнули.

"Люди, які планували заколот, думали про усунення Путіна від влади. Але на якомусь етапі почав перехоплення Ніколай Патрушев (секретар ради безпеки – 24 Канал), а він не є консенсусною фігурою для еліт", – пояснив Подоляк.

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