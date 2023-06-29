Лукашенко дуже посилив позиції перед Путіним: назвали 3 фактори

Політична вага самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка суттєво зросла після допомоги у приборкання "заколоту" Євгєнія Пригожина. А-от позиції Владіміра Путіна стали слабшими.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, позиції Лукашенка суттєво зросли після розміщення в Білорусі ядерної зброї та приборкання спроби "перевороту" від Пригожина.

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Утім, поки не варто сприймати Білорусь як ядерну державу. Найімовірніше, зараз Лукашенко не може користуватися цією зброєю.

Можливо, якщо в Росії станеться смута, то Лукашенко спробує перехопити контроль над "ядеркою". Він вже постійно себе позиціонує як ядерний диктатор. Це може стати реальністю,

– зазначив Яковенко.

Лукашенко на якийсь час керував Росією

Як наголосив Яковенко, Лукашенко оновив свій імідж. І допомогли йому у цьому три фактори: розміщення ядерної зброї та вагнерівців, а також – ліквідація заколоту.

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До цього моменту він був звичайним маріонетковим диктатором в "кишені" Путіна. А зараз він ледь чи не "рятівник" Росії та єдина людина, яка змогла розв'язати ситуацію. Цікаво, якщо вірити словам Лукашенка, то він на якийсь час ледь чи не керував Росією. Адже Путін нічого не зміг вдіяти.

Вся його довга риторика про ліквідацію заколоту… Лукашенко розповідав, як він подзвонив Бортникову; керував силовими структурами Росії. Всі його слухалися. Він фактично в цей момент керував Росією. Ще й Путін йому подякував, що в певному сенсі підтримує його байки,

– розповів Яковенко.

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