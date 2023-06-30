Будуть зводити один з одним рахунки, – Ступак назвав наслідки арешту Суровікіна

Існує непідтверджена інформація, що колишнього командувача військ окупантів Сєргєя Суровікіна затримали після невдалого заколоту від Євгєнія Пригожина, але згодом відпустили. Зараз в Росії буде "полювання на відьом".

Про це 24 Каналу розповів експрацівник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, підтвердити, чи дійсно Суровікіна затримали – складно. Адже він, як і багато інших російських генералів є непублічними особами.

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Тамтешня правоохоронна система ніколи не дотримується власного законодавства, коли справа стосується так званої "нацбезпеки Росії". Тому цілком можна припустити, що Суровікіна просто тримали десь в будівлі ФСБ на Луб'янці та допитували.

В Росії почнеться полювання на відьом

Як наголосив Ступак, в Росії почнуть шукати винних у спробі заколоту від Пригожина. І зараз цілком ймовірно, що різні генерали та полковники почнуть звинувачувати один одного.

Зараз різні генерали та полковники будуть зводити рахунки один з одним. І навіть ті російські військові, які недотичні до історії, спробують це робити. Щось на кшталт "ось 10 років тому той генерал не дав мені підвищення. То йду заяву накатаю",

– розповів Ступак.

Ситуація з Пригожиним теж здається досить цікавою. Публічно повідомлялося, що він нібито мав би бути в Білорусі. Однак упродовж останніх днів його бачили в Санкт-Петербурзі біля гелікоптера.

Дивіться розмову з Іваном Ступаком на ютубі 24 Каналу

Цікаво, що вербувальні центри "Вагнера" досі працюють. Однак, можливо, зараз Пригожину просто дали певний час, за який він може зібрати ресурси та покинути Росію.

Можливо, вербування ще триває "за інерцією". Але цікаво, що так звана "фабрика тролів" Пригожина перебуває в процесі зміни власника. Тамтешній менеджмент шукає нову людину, яка все це фінансуватиме. Можемо констатувати, що в Пригожина забирають його "фабрику тролів",

– розповів Ступак.

Наслідки заколоту Пригожина: коротко