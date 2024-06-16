У Ростові ув'язнені взяли в заручники співробітників СІЗО

У Ростові-на-Дону група в'язнів полонила двох співробітників СІЗО. За повідомленням росЗМІ, на звільнення заручників вирушили омонівці.

Центр Ростова оточено. Омонівці рухаються у напрямку слідчого ізолятора номер один.

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Що сталося

Шестеро обвинувачених, які перебували у слідчому ізоляторі, вибили шибки у своїй камері і проникли в чергову частину. Там вони взяли в заручники двох співробітників.

Весь особовий склад МВС і Росгвардії піднято по тривозі. Співробітників озброюють та відправляють до СІЗО на вулиці Максима Горького. Туди ж направлено велику кількість машин швидкої допомоги. Дорогу в ізоляторі перекрито.

За попередньою інформацією, злочинці вимагають машину, зброю та можливість виїхати з ізолятора. І тоді вони готові відпустити заручників.

Наразі у бік СІЗО висунувся ОМОН. Наразі ще тривають переговори. Про штурм поки не йдеться.

Що відбувається біля слідчого ізолятора номер один у Ростові: дивіться відео

Центр Ростова оточений, рух транспорту обмежений. У регіон виїхала група співробітників центрального апарату ФСВП Росії для проведення перевірки.

Станом на 10: 46силовики, як і раніше, намагаються переконати терористів здатися і відпустити заручників. Наразі безуспішно. Нині в ізоляторі все тихо. Усередині працює переговорна група. Передумов до штурму немає.

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Стали відомі імена "повстанців"

У ЗМІ назвали імена 6 в'язнів, які захопили ростовське СІЗО.

Сайпудінов М.Ш

Ціцкієв А.М

Камнєєв Д.В

Гіреєв Т.М

Акієв Ш.А

Гандалоєв М.

Більшість з них засуджені за статтями про тероризм. Так, Гірєєв, Ціцкієв і Акієв були засуджені в грудні 2023 року за участь в ІДІЛ та підготовку теракту. Вони планували напасти на будівлю Верховного суду Карачаєво-Черкееської Респу́бліки. Гіреєв і Акієв були засуджені до 18 років позбавлення волі, а Ціцькієв – до 18 з половиною років.

Терористи записали кілька відеоповідомлень. На кадрах видно, що вони озброєні ножами та заточками.

Злочинці підтвердили, що є членами ІДІЛ і кажуть, що захоплення заручників не було спонтанним. Наразі нападники намагаються знайти в СІЗО вогнепальну зброю.

Також серед "повстанців" є 22-річний колишній студент астраханської державної медичної академії Малік Гандалоєв. Він був затриманий в Інгушетії у березні 2023 року разом зі своїм братом та другом.

Вони ховалися в лісі, неподалік села Алхасти. На місці правоохоронці виявили схованку, де крім продуктів лежало СВУ з елементами, що вражають, а також вибухова речовина. Тоді на Гандалоїва та Гаммадова порушили кримінальну справу за статтями про виготовлення та незаконне зберігання вибухових речовин.

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Відомо, що у заручниках перебувають начальник оперативного управління підполковник Олександр Б. та молодший інспектор чергової служби СІЗО номер один.

Бунт терористи готували давно

Російські джерела повідомляють, що терористи, які взяли заручників у Ростові, кілька місяців готувалися до захоплення. Злочинці заздалегідь послабили ґрати камери і у відповідний момент вибили їїх та вибралися у двір. Проникли до приміщення чергової частини та захопили співробітників.

Привертаю увагу той факт, що кураторам бунту вдалося доставити терористам до ізолятора зброю, прапори ІДІЛ та засоби зв'язку.

Самі злочинці, попередньо, утримувалися у різних камерах, проте це не завадило їм разом організувати втечу.