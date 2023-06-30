Хто зацікавлений у зміні російського режиму: яким може бути наступний переворот

Верхівка силових структур Росії – міністр оборони Сєргєй Шойгу, керівник генштабу Валєрій Гєрасімов, секретар радбезу Ніколай Патрушев, директор ФСБ Алєксандр Бортніков та інші – ні на що не здатні. Вони хочуть лише зберегти свій статус-кво та накрадені капітали.

Про це 24 Каналу заявив політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман. Він зауважив, що ці люди вже активно займаються переданням своїх капіталів, впливу та влади дітям.

Дивіться також ФСБ наказали вбити Пригожина, Україна посилює кордон через "Вагнера": події після заколоту

"Вони абсолютно ні на що не здатні та не зацікавлені в змінах. Зокрема, щоби пішов Путін", – переконаний Ейдман.

Хто зацікавлений у перевороті

Водночас є середня ланка силовиків, яка значно молодша за віком. Вони не такі "ситі" й розуміють, що старі при владі не збираються поступатися їм місцями. Мовляв, лише якийсь переворот може сприяти їхнім кар'єрним можливостям. Тому ці силовики не проти змістити старих, відібрати в них владу та ресурси.

Я думаю, що наступна змова може бути за участі Пригожина, буде формуватися всередині середньої ланки. Тих генералів ФСБ, армійських генералів, які на підступах до верхівки влади, але туди не допущені й хочуть туди,

– наголосив політолог.

Зокрема, їхня мета – знести путінський режим. Адже російський диктатор не просуває у владу особисто незнайомих йому зблизька людей. Через це середня ланка силовиків не має жодних шансів.

"Якщо Путін буде при владі, то він та всі його позиції верхівки влади будуть заміщені одними й тими самими старими, поки вони просто фізично не вимруть", – сказав Ігор Ейдман.

Середня ланка, ймовірно, не готова чекати, поки фізично помруть перші обличчя. Адже в умовах сучасної медицини "для багатіїв" вони можуть легко прожити років до 90.

Яким може бути наступний переворот у Росії: дивіться відео

"Заколот" глави ПВК "Вагнера": коротко