В ОП припустили, яке майбутнє чекає на Пригожина, еліти й саму Росію після заколоту

Спроба заколоту від власника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина суттєво вплинула на Росію. Вона обнулила репутацію як Владіміра Путіна, так і самої країни-агресорки на західних політичних ринках.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк. За його словами, заколот Пригожина продемонстрував, що у "Вагнера" немає 25 – 30 тисяч людей, як раніше повідомлялося.

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Це – угруповання завбільшки від 5 з половиною тисяч – до 8 тисяч озброєних людей. Але воно вже вплинуло на Росію.

Пригожин обнулив і свою репутацію, і репутацію Росії

Як наголосив Подоляк, невдала спроба "перевороту" від Пригожина продемонструвала, що Росії, як міцної держави, буквально не існує. Найкумедніше, що Путін під час заколоту повівся максимально невдало.

Путіна, як суб'єкта, не існує. Це не президент, який не боїться нічого та може прийняти відповідні рішення. Це фіктивна особа, яка як тільки побачить ризики, зникає у невідомому напрямку. Крім того, ця особа абсолютно неадекватна,

– зауважив Подоляк.

Під час війни деякі політики стверджували, що в Росії все достатньо монолітно, а Путін контролює усю вертикаль. Пригожин стер ці міфи. І, що цікаво, він також знищив свою репутацію та забрав можливості у "Вагнера".

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Росія перестане фінансувати цю терористичну організацію та постачати їй дорогу техніку й боєприпаси. Частина людей буде знищена, хтось перейде до міноборони чи росгвардії, а дехто може й втекти в Африку, щоб втримати певні активи. Пригожин щось собі так само торгуватиме, поки не зникне у невідомому напрямку.

Але ще раз підкреслюю. Важливо, що для наших партнерів сьогодні остаточно зрозуміло, що "король голий", "цар" слабкий. У Росії досить страшні сценарії будуть, якщо Путін буде залишатись президентом далі,

– підкреслив Подоляк.

Крім того, спроба "перевороту" однозначно змусить місцевих генералів, силовиків, бізнес-еліт створювати власні приватні військові формування, які претендуватимуть з часом на перехоплення влади.

Щоб такі заворушення почалися, потрібна низка тактичних поразок Росії на лінії фронту, що спровокує втечу окупантів. Збройні Сили України активно працюють над цим завданням.

Спроба заколоту від Пригожина: коротко