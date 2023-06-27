Пригожин приречений, – колишній співробітник КДБ припустив, як може мститися Путін

Владімір Путін не вибачить власнику "Вагнера" Євгєнію Пригожину спробу заколоту. Диктатор обов'язково захоче помститися.

Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, не варто звертати увагу на виправдання Пригожина, які той оприлюднив в голосовому повідомленні. Це просто спроба зробити "хорошу міну при поганій грі".

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Путін захоче помститися

Як наголосив Жирнов, Пригожин вже собі заробив на смертну кару після спроби перевороту та знищення російських вертольотів. Він не зміг довести справу до кінця, а отже – програв.

Він програв. То його й будуть судити. Лукашенко, грубо кажучи, насамперед врятував Путіна, а потім вже Пригожина. Він дійсно дозволив зупинити цю справу, поки вона не перейшла на останню грань. Пригожин – приречена людина,

– зауважив Жирнов.

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Важко повірити в те, що Путін вибачить Пригожину спробу заколоту. Однак не факт, що все станеться аж найближчим часом. Російський диктатор дійсно готовий чекати. Він ще й раніше діяв за принципом, що "помста – це страва, яку подають холодною".

Спроба заколоту від Пригожина: коротко

Ввечері 23 червня Пригожин оголосив війну міністерству оборони Росії. Він звинуватив російське військове командування в ударі по тиловому табору вагнерівців.

Вагнерівці захопили військові об'єкти у Ростові та Воронєжі та збили кілька російських вертольотів. Путін назвав цю ситуацію "ударом по Росії", але зрештою все вдалося вирішити за допомогою білоруського диктатора Алєксандра Лукашенка.

Вагнерівці розвернули колони, які йшли на Москву, в обмін на амністію. А з Пригожина буцімто зняли кримінальні справи, але він мав відбути в Білорусь.