Герасимова могли змістити з посади командувача військами Росії в Україні, – Daily Mail
Джерело:Daily Mail
67-річний Валєрій Герасимов міг втратити посаду командувача окупаційними військами в Україні, не протримавшись на ній навіть пів року. Російський генерал, ймовірно, розлютив Владіміра Путіна.
ЗМІ пишуть, що розлючений Володимир Путін зробив різкий хід. Російський диктатор зняв Валєрія Герасимова з посади менш ніж через пів року після призначення на неї.
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Чому Путін змістив Герасимова
За даними ЗМІ, російський диктатор продовжує чистку вищого керівництва країни після невдалого заколоту ватажка найманців з ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина. У такий спосіб він намагається відновити контроль.Зверніть увагу! Журналісти наголошують, що кадрове рішення Путіна щодо Герасимова не було офіційно підтвердженим.
Також Путін цього року усунув з посад генерал-полковника Михайла Мізінцева, також відомого як "Маріупольський різник", та генерала Рустама Мурадова. Останній провалив наступ загарбників на Вугледар.
Ким диктатор замінив Герасимова
За попередньою інформацією, відтепер військами держави-терориста в Україні командуватиме Михайло Теплінський, що має звання генерал-полковника. До цього він командував повітряно-десантними військами країни-агресорки.
Щодо Герасимова, то він нібито залишиться керувати армією загарбників як начальник генерального штабу. Однак загальну відповідальність за повномасштабну війну Росії проти України нестиме 54-річний Теплінський.
Останні новини про Герасимова
- Нагадаємо, однією з вимог ватажка найманців під час заколоту було звільнення Герасимова з посади очільника російського генштабу. В Інституті вивчення війни вважають, що Путін продемонструє свою слабкість, якщо піде на такий крок та змістить генерала.
- Нещодавно західні ЗМІ звернули увагу на те, що російські генерали зникли з поля зору громадськості після заколоту Пригожина. Герасимов припинив з'являтися на публіці та на державному пропагандистському ТБ держави-терориста. Про нього навіть не згадували у пресрелізі країни-агресорки.