Кривонос закликав не втручатися в роботу НАБУ до завершення дії закону №12414

Голова Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос звернувся до Офісу генпрокурора. Він закликав утриматися від втручання у справи НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до 31 липня.

А також зазначив, що якщо якась зі справ НАБУ змінить підслідність чи відбудуться інші дії зі сторони Офісу генпрокурора, бюро про це заявить. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Як Кривонос звернувся до Офісу генпрокурора?

Насамперед варто зауважити, що саме 31 липня народні депутати мають розглянути новий невідкладний законопроєкт від президента, який відновить незалежність НАБУ та САП. У коментарі "Радіо Свобода" Кривонос повідомив, що станом на момент запису інтерв’ю тиску на НАБУ зі сторони Офісу генпрокурора не було.

Станом на зараз подібних дій з боку генерального прокурора не відбувалося. Тобто нам не надходило – ні НАБУ, ні САП – жодного письмового документа з вимогою надати для ознайомлення якусь справу НАБУ,

– розповів Кривонос.

Він закликав не робити таких кроків до 31 липня та висловив сподівання, що цього не станеться. Водночас Кривонос запевнив, що якщо це все ж таки відбудеться, українське суспільство обов'язково проінформують.

Голова НАБУ звернув увагу на те, що в найбільш чутливих провадженнях головним прокурором виступає саме керівник САП, щоб забезпечити максимальний рівень конфіденційності, зокрема, щодо викривачів чи слідчих дій.

На його думку, усунення керівника САП із таких справ може поставити під загрозу ці розслідування. Саме тому період до 31 липня є дуже ризикованим і шкодить процесу розслідування, оскільки прокурор САП не може призначити групу і визначити себе старшим прокурором.