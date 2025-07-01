Кричали "ганьба" та освистували: як українці реагували на підписання Зеленським закону про НАБУ

Володимир Зеленський 22 липня підписав законопроєкт №12414, який ліквідовує незалежність НАБУ і САП. Українці це зустріли освистуванням та криками "ганьба".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне, телеканал "КИЇВ24" та ZAXID.NET.

До теми Скоординована атака на НАБУ і САП, – політолог припустив, як може відреагувати ЄС

Як українці зустріли підписання Зеленським законопроєкту?

Після того як стало відомо, що Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414, у Києві на акції протесту біля театру імені Івана Франка протестувальники почали освистувати це рішення, а також кричати – "ганьба".

У Києві протестувальники освистали підписання Зеленським закону про НАБУ і САП / Відео телеканалу "КИЇВ24"

Окрім того, протестувальники почали викрикувати образливі висловлювання у бік президента України. За даними Суспільного, попри наближення комендантської години біля театру Франка продовжували залишатися близько 200 людей.

Протестувальники у Києві негативно зустріли рішення Володимира Зеленського / Відео Суспільного

Київські журналісти також зазначили, що станом на 00:41 23 липня учасники акції протесту проти закону щодо НАБУ і САП у Києві не розходяться попри комендантську годину.

Учасники акції проти скандального законопроєкту не розходяться у Києві навіть після комендантської години / Відео телеканалу "КИЇВ24"

Схожою була атмосфера й у Львові. На підписання президентом законопроєкту про ліквідацію НАБУ молодь відреагувала вигуками "Ганьба".

Львів'яни також зустріли підписання законом президентом з криками "ганьба" / Відео ZAXID.NET

Там також біля пам'ятника Тарасу Шевченку близько сотні протестувальників не розходилися, хоча була майже північ і наближалася комендантська година.

До слова, пізно ввечері 22 липня законопроєкт №12414 з'явився на сайті видання "Голос України". Він має набрати чинність у середу, 23 липня.