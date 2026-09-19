Трамп підписав історичний законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії: реакція Зеленського

Сполучені Штати Америки активували новий потужний механізм економічного тиску на Росію та її партнерів. Це рішення кардинально змінює правила гри на світовому енергетичному ринку та створює безпрецедентні виклики для тіньових схем фінансування війни.

Про це стало відомо з публікації на офіційних порталах влади США. 24 Канал пише, яка інформація є на цей момент.

Трамп підписав документ про нові санкції проти Росії та Ірану: що відомо?

У п'ятницю, 18 вересня 2026 року (19 числа вночі за Києвом), президент США Дональд Трамп підписав двопартійний закон H.R. 5334, який запроваджує масштабні економічні обмеження проти Росії, Ірану та пов'язаних із ними терористичних організацій. Документ має офіційну назву Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 на честь американського політика, а у народі знаний як "закон про пекельні санкції".

Президент України Володимир Зеленський миттєво відреагував на історичне рішення Вашингтона та подякував Дональду Трампу за підписання цього надважливого закону, а також усім сенаторам і членам Палати представників, які його підтримали.

Найкращим вшануванням пам'яті Ліндсі буде повноцінна і якнайшвидша реалізація положень цього закону,

– наголосив глава держави.

Він додав, що найкращою нагородою для всіх, хто допомагає тиснути на Росію заради закінчення війни, стане мир, а також зняття всіх проблем та викликів, які принесла ця війна.

Згадуючи покійного сенатора, Зеленський зазначив, що коли Ліндсі Грем був в Україні, він завжди говорив, як важливо не збавляти тиск на Росію, посилювати санкції та шукати шлях до миру. Зокрема й у тих столицях, де ухвалюють рішення про купівлю російської нафти, надання Росії фінансових послуг та залучення російських компаній до звичайних бізнесових відносин в інших країнах.

Зауважимо, що після смерті 71-річного Грема його законопроєкт вийшов із тривалого політичного глухого кута. Трагедія сталася лише за кілька днів після того, як впливовий республіканець повернувся з Києва, та втрата колеги об'єднала американський парламент, змусивши законодавців пришвидшити ухвалення акта як данини пам'яті сенатору.

Що змінили у санкційному законопроєкті?

Оригінальна версія ініціативи, представлена Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем ще у квітні 2025 року, передбачала автоматичне запровадження нищівного 500-відсоткового мита на товари з понад 60 країн, які продовжують імпортувати російські енергоносії. Однак адміністрація Дональда Трампа наполягла на суттєвому пом'якшенні умов.

У результаті складних переговорів тарифну ставку було знижено до діапазону від 0% до 100%, а коло потенційних цілей звузилося виключно до найбільших 5 імпортерів нафти та 5 імпортерів газу, що ставить під прямий удар насамперед економіки Китаю та Індії. Остаточне рішення щодо застосування та конкретного розміру цих мит тепер покладено на Білий дім.

Крім того, закон містить традиційну норму про президентський вейвер, яка дозволяє Дональду Трампу тимчасово призупиняти дію санкцій проти конкретної держави, якщо це відповідає інтересам національної безпеки США. Це перетворює документ не стільки на механізм автоматичного покарання, скільки на потужний інструмент геополітичного тиску в руках американського президента.

Якою була реакція Москви?

Офіційна Москва раніше реагувала на можливе підписання документа, нервово заявивши, що цей крок суттєво ускладнить або взагалі унеможливить досягнення будь-якої майбутньої мирної угоди. Ба більше, російське керівництво неодноразово намагалося шантажувати міжнародну спільноту зривом переговорних процесів у відповідь на посилення економічного тиску.

Проте послідовна позиція Вашингтона та Києва продовжує доводити, що справжній спокій приходить виключно завдяки безпеці та безкомпромісній силі. І Дональд Трамп, які б не були у нього сумніви, таки підписав історичний закон про "пекельні санкції".