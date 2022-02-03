Закон не передбачає, – Шмигаль про провадження щодо Монастирського через ДТП з Трухіним

ЗМІ оприлюднили відео, на якому Олександр Трухін після ДТП намагався "домовитися" з поліцією та згадував Дениса Монастирського. Денис Шмигаль вже відреагував на цю інформацію.

Прем'єр-міністр відповів на запитання журналістів щодо дисциплінарного провадження проти глави МВС, через те, що його відомство не долучило нові кадри з місця аварії до справи.

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Закон не передбачає цього. Давайте дочекаймося рішення правоохоронних органів і тоді робитимемо висновки,

– сказав Денис Шмигаль.

Нові деталі ДТП з Трухіним

Журналісти видання "Українська правда" вперше показали кадри з нагрудної камери поліцейського, який перебував на місці ДТП наприкінці серпня 2021 року. В аварії постраждали 6 людей.

Окрім цього, УП вдалося поспілкуватися з правоохоронцем, який прибув туди одним із перших. За його словами, Трухін намагався залишити місце інциденту. Мовляв, спішить на урочисті заходи.

Його не відпускали, тож він спробував домовитися й просив принести з автомобіля сумку. "Там є 150 тисяч", – наголошував нардеп. "Давай я тихесенько зараз в ліс піду. Поговорю з Денисом Монастирським. Потім знайдемося і я віддячу", – чути на відео голос, схожий на Трухіна.

Володимир Зеленський заявив, що повністю підтримує позицію "Слуги народу" про вигнання Трухіна з лав фракції. Він додав, що всі повинні відповідати за скоєне.

Розслідування журналістів "Української правди" про аварію з Трухіним: дивіться відео