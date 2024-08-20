Декларування вогнепальної зброї цивільними: юрист пояснив нюанси ухваленого Радою закону

Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Втім, ухвалені зміни не розв'язують проблему, яку хотів подолати президент Володимир Зеленський щодо трофейної зброї.

Адже зміни були внесені у закон про використання зброї цивільними, але цивільні трофейну зброю не знаходять. В етері 24 Каналу адвокат, юрист Української асоціації власників зброї Віталій Коломієць пояснив нюанси змін до закону "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України".

Важливо Рада ухвалила закон про декларування вогнепальної зброї цивільними, – нардеп

Що не так із законом

Фактично в Україні досі немає закону про зброю, який би визначав фізичні параметри вогнепальної зброї, яка дозволена й заборонена в обігу. Зміни, які депутати на швидкоруч накидали в не той закон, певною мірою навіть ускладнили ситуацію.

Кардинально для громадян нічого не зміниться. Цим законом МВС нібито трохи розширило собі повноваження, але проблему зі так званою знайденою зброєю, не розв'язало,

– мовив юрист Української асоціації власників зброї.

Трофейна зброя – це та, яка згідно з законами й звичаями війни Гаазької конвенції, здобувається внаслідок бойових дій. Попри те, у який спосіб людина доєдналася до війська, вона є стороною, що воює.

Питання трофейної зброї для військових, на жаль, ніяк не розв'язане. Адже військові досі не можуть легалізувати таку зброю. Згідно з наказом міністерства оборони, трофейна зброя є власністю держави.

Для мене це виглядає як замилювання очей,

– зазначив Коломієць.

МВС має дуже опосередковане відношення до питання трофейної зброї. Виключно в тих випадках, коли трофейну зброю здобувають бійці прикордонної служби або Національної гвардії. Решта повинно регулюватися на рівні або наказів Міністерства оборони, або статутів Збройних Сил, які ухвалюються Верховною Радою.