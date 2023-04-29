Незручне питання – тюрма: Росія ухвалила ганебний закон про довічне ув'язнення за держзраду

Росія продовжує жити за принципом "бий своїх, щоб чужі боялися". Владімір Путін підписав закон, за який проголосувала держдума Росії, про довічне ув’язнення за держзраду.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Цікаво, що навіть в СРСР за подібну статтю давали менший термін, ніж в сучасній Росії в 21 столітті.

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"Це закручування гайок всередині держави, розуміючи, що суспільство рано чи пізно почне задавати тихенько незручні питання для влади, та й вже починає це робити", – прокоментував Жданов.

Вороги народу довічно

Росія повертається у 1937 рік, коли будь-яке незручне питання оберталося тим, що всіх оголошували ворогами народу.

Щоправда, тоді давали всього 25 років таборів за середньостатистичний вирок.

Але тепер це пожиттєво, от так тепер і живіть, громадяни Росії,

– іронічно підсумував Жданов.

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