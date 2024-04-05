Напередодні в Україні набув чинності закон про е-кабінет військовозобов'язаного

4 квітня в Україні набув чинності закон про електронний кабінет військовозобов'язаного. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Український парламент очікував рішення глави держави майже два місяці й вже 2 квітня закон було ухвалено. Електронний кабінет допоможе скоротити кількість візитів громадян до територіальних центрів комплектації. Нагадаємо, що проєкт закону було зареєстровано в парламенті 18 вересня 2023 року депутатами різних фракцій.

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Закон набув чинності

Дмитро Лубінець повідомив, що 4 квітня набув чинності Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних у державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану".

Я, як Омбудсман України, вітаю таке рішення, адже його норми спрощують процедуру оформлення статусу учасника бойових дій під час дії воєнного стану, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблих Захисників і Захисниць України. Офіс Омбудсмана активно долучався до опрацювання положень цього Закону України,

– написав український посадовець.

Як зазначив Лубінець, цим документом передбачено можливість подати заяву до відповідних держорганів у паперовій або електронній формі відповідно до Закону "Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг".

Зокрема, за допомогою засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг або Єдиного держреєстру ветеранів війни для набуття статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблих захисників і захисниць України.

За його словами, цим законом також передбачено встановлення особливостей набуття статусу УБД під час дії воєнного стану на основі довідки про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України.

Також це стосується захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Росії проти України, оформленої в електронному вигляді. Водночас якщо в реєстрі ветеранів війни достатньо відомостей, статус учасника бойових дій надаватиметься автоматично.

Омбудсмен також зауважив, що вже протягом одного місяця Кабінет Міністрів України має привести нормативно-правові акти у відповідність до цього закону. Він переконаний у тому, що України має забезпечувати належний рівень соцгарантій для учасників бойових дій та сімей українських захисників та захисниць.