Неузгодженості виправили: Рада ухвалила закон про електронний реєстр військовозобов'язаних

Верховна Рада виправила неузгодженості в законі про цифровізацію української армії. Зокрема, він передбачає створення єдиного електронного реєстру й електронного кабінету військовозобов'язаних.

Це відкриває шлях для підпису документа спікером парламенту та президентом. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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За його словами, всі 6 пропозицій набрали голоси. Мова про зміну шести позицій законопроєкту згідно зі статтею 131 Регламенту Верховної Ради України про усунення неузгодженостей.

Після цього текст можуть відправити на підпис спікеру Руслану Стефанчуку і далі президентові Володимиру Зеленському.

Зауважимо, що Рада ухвалила цей закон у другому читанні ще 16 січня, та під час голосування у залі не вистачило голосів для підтвердження низки поправок. Виникла необхідність застосувати окрему процедуру.

Закон про електронний військовий облік: детально

! Законопроєкт передбачає створення електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста,

Законопроєкт розроблено з метою "законодавчого удосконалення процедури інформаційної взаємодії між державними реєстрами" для військового обліку та набуття статусу ветерана війни.

Він передбачає суттєве розширення переліку даних, які вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Зокрема, відтепер запис у реєстрі міститиме понад 30 пунктів, зокрема, інформацію про: