Тепер жодних Пушкіних і Суворових: Зеленський підписав закон про деколонізацію географічних назв

Україна продовжує розривати всі можливі зв'язки з Росією. Так, Володимир Зеленський підписав закон про деколонізацію географічних назв. Читайте далі, що він передбачає.

Мовиться про закон "Про географічні назви". Він передбачає, що в Україні буде заборонено надавати географічним об'єктам назви, пов'язані як з Росією, так і з її діячами.

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Прагнуть зменшити вплив Росії

Відповідний законопроєкт №7253 президент України Володимир Зеленський підписав 21 квітня. Згідно з ним, географічні об'єкти не можуть отримувати назви, які б символізували, звеличували Росію або ж її пам'ятні місця, дати, події, діячів, які здійснювали агресію проти України або іншої держави. Також мовиться про тоталітарну політику та практику, яка пов'язана з переслідуванням за критику тоталітарного радянського та російського режимів.

"Тому слідом за декомунізацією має відбутися ДЕІМПЕРІАЛІЗАЦІЯ чи ДЕКОЛОНІЗАЦІЯ та повне відновлення української історично-національної топоніміки, спотвореної до невпізнанності та стертої з нашої мапи колишнім тоталітарним режимом. Адже неможливо рухатися вперед із повернутою назад головою, з постійною присутністю в нашому домі чужого, імперського, наповненого неправдою", – йдеться у пояснювальній записці.

З допомогою цього закону прагнуть зменшити вплив Росії як на внутрішню політику нашої держави, так і на світогляд українців. Крім того, планують створити передумови, які б зробили неможливою діяльність російської пропаганди. А ще це прискорить дерадянізацію.

Хочеш українське громадянство – склади іспити

Зауважимо, що Володимир Зеленський підписав ще один важливий закон. Згідно з ним, для отримання українського паспорта необхідно буде скласти три іспити. Мовиться про підтвердження знання:

основ Конституції України;

історії України;

державної мови.

Відповідні іспити необхідно буде скласти перед отриманням громадянства. Або ж потрібно буде надати заяву, що іноземець чи особа, у якої відсутнє громадянство, складе іспити. Також вона зобов'язана буде впродовж двох років після отримання громадянства надасть документи, які засвідчують це.