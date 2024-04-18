З'явилася нова версія: чому влада Грузії вирішила ухвалити закон про "іноагентів"

Парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт про "іноагентів". Це вже вдруге викликало масові протести в країні. Ухвалення цього закону може мати критичні наслідки для Грузії.

Він вплине не лише на збільшення російського впливу у Грузії, але й може зупинити процес євроінтеграції країни. Детальніше про це 24 Каналу розповів грузинський політолог Гела Васадзе.

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Небезпека для грузинів

Російський вплив у Грузії посилюється. Грузинський парламент у першому читанні ухвалив скандальний закон про "іноагентів", який аж надто нагадує російський. Згідно з ним, організаціям, які фінансують з-за кордону, надаватимуть статус "агентів іноземного впливу".

У всіх питання навіщо це було робити. Ніхто не може назвати точну причину. "Грузинська мрія" без проблем перемагала на виборах. Не тому, що вона така популярна, а тому що опозиція – "обнять и плакать". Немає у нас опозиції. Є кілька причин, чому так зробили. Але версія, яка з'явилась вчора, що грузинський уряд ухвалив закон про повернення грошей з офшорів,

– зазначив Гела Васадзе.

Цей законопроєкт передбачає звільнення від оподаткування під час переведення до Грузії бізнесу, зареєстрованого у так званій офшорній зоні. Тобто поки вся увага зосереджена на законі про "іноагентів", ухвалюються й інші закони, які можуть мати ще більший негативний (російський) вплив на Грузію.

"Багато експертів кажуть про те, що уряду доведеться відступити, хоч цього разу це буде зробити складніше. Тому що закон про "іноагентів", який насправді називається законом про іноземний вплив, зачіпає фактично всі прошарки населення", – зазначив політолог.

Це не перша спроба влади протягнути "закон про іноагентів". У березні 2023 року він так само викликав масові протести. Тоді уряд був змушений відхилити закон, за який вже проголосували у першому читанні.

Річ у тім, що в Грузії здійснюють чимало програм Євросоюзу, США тощо. Мовиться про різні програми, які стосуються не лише фінансування медіа чи свободи слова. Є програми у соціальній, сільськогосподарські, освітній сферах. Тому зачіпає прийнятий закон справді багатьох.

Додамо, що на тлі рішення уряду, у Грузії розпочалися масові протести. Хоч не всі протести у Грузії закінчувалися успішно, однак всі впливали на владу та її подальше майбутнє. Це відбувається і зараз.

Ухвалення закону про "іноагентів" у Грузії: детальніше