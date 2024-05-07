Вийшло дуже багато молоді: чому відбуваються протести у Грузії

Парламент Грузії у другому читанні проголосував за закон про "іноагентів". У Тбілісі тривають протести грузинів, які обурені діями влади. Зокрема, на мітинги виходить дуже багато молоді.

Про це 24 Каналу розповіла депутатка парламенту Грузії Хатія Деканоїдзе. Відомо, що до остаточного прийняття законопроєкт ще має пройти третє фінальне читання.

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Грузини продовжують протестувати

Хатія Деканоїдзе зазначила, що у жовтні 2024 року у Грузії відбудуться парламентські вибори. За допомогою цього законопроєкту про "іноагентів" та Росії колишній прем'єр-міністр Грузії Бідзіна Іванішвілі, який зараз очолює провладну партію "Грузинська мрія", хоче монополізувати владу. Грузини виступають проти цього.

Протести тривають. Мітинг був великий. Це був незвичайний протест. На вулиці вийшло дуже багато молоді. Я бачу людей, яких я ніколи не бачила під час протестів, маніфестацій. Це молодь, яка дійсно сказала владі, що Грузія не повернеться назад до Росії,

– підкреслила вона.

Незабаром відбудеться фінальне третє читання. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що має намір накласти вето на закон про "іноагентів", якщо він буде ухвалений.

"Для нас дуже важливо, щоб цей законопроєкт не став законом. Люди протестують. І я дуже позитивно налаштована, не песимістично. Я вважаю, що Іванішвілі буде дуже складно прийняти цей закон. Не думаю, що є якийсь фактор, який врятує зараз Іванішвілі", – переконана депутатка.

За її словами, дуже важливо, що молоде покоління підтримує суверенітет Грузії, хоче вступу своєї держави до ЄС та НАТО. Вони не підтримують проросійську позицію грузинської влади.

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