Закон про іноагентів відкликали з парламенту Грузії
Джерело:Imedi News
Правляча партія "Грузинська мрія" відкликала з парламенту законопроєкт про іноземних агентів. Саме вони стали причиною масових протестів у Тбілісі.
У парламенті заявили, що спочатку ухвалений законопроєкт викликав розбіжності в суспільстві. До того ж на нього був наклеєний хибний ярлик "російського закону".
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У Грузії відкликали закон про іноагентів
Ми бачимо, що ухвалений законопроєкт викликав розбіжності в суспільстві. Машина брехні змогла подати законопроєкт у негативному світлі і ввести в оману певну частину населення. На законопроєкт був наклеєний хибний ярлик "російського закону", а його ухвалення в першому читанні було представлено в очах частини громадськості як відхід від європейського курсу,
– заявили у партіях "Грузинська мрія" та "Народна сила".
Також зазначається, що частину молоді вдалося залучити до протиправної діяльності, а правоохоронці "терпляче" відреагували на насильство.
Тому влада вирішила "беззастережно відкликати законопроєкт без будь-яких застережень".
Протести у Грузії: все, що відомо
- Парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який повторює російське законодавство про "іноагентів".
- Це викликало обурення у грузинів, які вийшли на масові протести. Вони розпочалися 7 березня.
- Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників. За її словами, законопроєкт написаний під диктовку Москви. Вона обов'язково накладе на нього вето.
- У МЗС України наголосили, що уважно стежать за протестами у Грузії. Відомство висловило солідарність з грузинським народом, який прагне продовжити розбудову європейського майбутнього Грузії.