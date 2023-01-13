У Раді зареєстрували законопроєкт про зрадників та колаборантів: чому він важливий

У парламенті зареєстрували проєкт закону про зміни до законодавства про колабораціонізм. Новий документ пропонує чітко встановити, кого ж саме вважати колаборантами.

Про це 24 Каналу розповів народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин. Саме він став автором відповідного законопроєкту.

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Як розповів Юрчишин, до лютого 2022 року в Україні взагалі не було розроблено відповідне законодавство, яке передбачало б відповідальність за колабораціонізм.

"Після початку повномасштабної агресії Росії ситуація змінилася. Але оскільки рішення ухвалювалося у надзвичайно скрутних обставинах, то це законодавство було ухвалене у достатньо жорсткій формі, без деталей", – сказав нардеп.

Українське законодавство про колабораціонізм потребує змін

За його словами, закон про відповідальність за співпрацю з окупантами потребує удосконалення. Як пояснив Юрчишин, на сьогодні в Україні є досить жорстке визначення колабораціоністської діяльності. Під його норми можуть потрапити умовно двоє вчителів, які працювали на окупованих територіях.

У першому випадку вчитель з приходом загарбників змінив підходи та почав викладати за російською програмою. Ба більше, такий вчитель почав розповідати про "вєлікій рускій народ" та пропагувати "рускій мір". За словами народного депутата, така особа однозначно є колаборантом.

Однак є й інший випадок. Наприклад, вчитель не зміг виїхати з окупованих територій з певних обставин. Він змушений продовжувати роботу, адже йому потрібно за щось жити. При цьому такий вчитель жодним чином не змінив підходи, працював за програмами та стандартами, затвердженими Україною. А іноді й викладав українською мовою, наражаючи себе на ризик.

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Важливо розмежувати поняття "колабораціонізм" та "робота в окупації"

Юрчишин пояснив, що ці 2 випадки – абсолютно різні за своєю суттю. Однак, враховуючи теперішнє законодавство, обидва вчителі можуть вважатися колаборантами.

Ярослав Юрчишин Народний депутат України Зараз дуже важливо розмежувати 2 поняття – "колабораціонізм" та "робота в умовах окупації". Якщо цього не зробити, то до відповідальності можна притягнути обох осіб. Основне завдання – чітко визначити, що саме є колабораційною діяльністю.

Як зазначив народний депутат, наприклад, принциповим питанням є те, чи можна вважати такою діяльністю сплату податків на окупованих територій.

"За інших умов людина там не змогла б виживати. Якщо вона при цьому не популяризувала країну-окупанта і не була залучена до роботи окупаційної адміністрації, то у такому разі не варто вважати це (сплату податків окупантам – 24 Канал) колабораційною діяльністю", – сказав Юрчишин.

Чи є колаборантом пенсіонер, який отримує російську пенсію

Таким же чином, за словами народного депутата, варто розглядати і випадки отримання російської пенсії на тимчасово окупованих територіях. Як зазначив Юрчишин, тут також можуть бути різні варіанти.

У першому випадку людина могла у перших рядах побігти отримувати російський паспорт та пенсію. Якщо при цьому особа всім розповідає про позитив, який принесли з собою окупанти, то це можна розглядати як колабораціоністську діяльність.

Але є випадки, коли людина ледь виживає. А з отриманням української пенсії на окупованих територіях – великі труднощі. За словами нардепа, якщо людина вимушено погодилася отримувати пенсію від Росії і при цьому не робить жодних дій для популяризації окупаційного режиму, то вона не має нести за це відповідальності.

Юрчишин наголосив, що дуже важливо враховувати обставини, за яких людина в окупації здійснила ті чи інші дії.

"Заклики про те, що Росія пропонує кращі умови, – оце вже колабораціонізм. Тобто якщо громадянин України на окупованих територіях поширює такі заклики і ми можемо зафіксувати такі факти, це підпадає під поняття "колабораціонізм". Таких осіб точно будуть карати", – сказав народний депутат.

Багато людей стали заручниками окупаційного режиму

Юрчишин зазначив, що багато людей просто стали заручниками окупаційного режиму. Вони змушені адаптовуватися до нових умов, аби вижити. При цьому такі люди не переходять на сторону ворога.

Ми маємо їм показати, що Україна – їхній дім, і їм немає чого боятися. А от для справжніх колаборантів ніяких поблажок не буде і вони відповідатимуть за всією суворістю закону,

– наголосив народний депутат.

Він додав, що законопроєкт, який чітко встановить, хто саме є колаборантом, дуже потрібен з огляду на майбутнє звільнення територій, які були окуповані ще у 2014 році.

"Є території, як Харківщина чи Херсонщина, які були під окупацією кілька місяців. А є Донецьк, Луганськ та Крим. Для жителів цих територій визначальними будуть питання: "А з чим саме мене чекають в Україні? Чи не вважатимуть мене зрадником?" – сказав Юрчишин.

Справи проти колабораціоністів як складові трибуналу над Путіним

Ще один виклик, за словами народного депутата, пов'язаний з міжнародним поняттям прав людини.

"Всі справи проти колабораціоністів будуть елементами трибуналу, який буде проведений над режимом російського диктатора Владіміра Путіна. І дуже важливо – не припуститися помилок", – пояснив народний депутат.

Він додав, що Україна має показати, що ми "не стрижемо всіх під одну гребінку – і заручників режиму, і зрадників".

"Якщо Україна засуджуватиме невинних, Росія отримає величезний козир"

Окрім законопроєкту Юрчишина, у Верховній Раді зареєстрували й альтернативні версії документів, які також мали б удосконалити законодавство про колабораційну діяльність.

"Для мене не принципово, аби ухвалили саме мій законопроєкт. Головне, аби ті речі, які є позитивними у моєму законопроєкті, теж потрапили у кінцевий текст", – зауважив народний депутат.

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Він додав, що зміни до законодавства стосовно колаборантів та зрадників не можна відкладати у довгий ящик. Адже вже зараз прокуратура відкриває справи проти підприємців чи вчителів.

Якщо серед жителів окупованих територій пролунає інформація про те, що українська держава засуджує невинних, то Росія отримає величезний козир для того, аби посіяти розбрат між нами та людьми на окупованих територіях,

– зазначив Юрчишин.

Боротьба з колаборантами: коротко