Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію МСЕК

Президент України 30 грудня підписав закон, згідно з яким МСЕК в Україні буде ліквідовано. Замість старої корупційної системи запроваджується нова цифрова система оцінювання функціонування.

Про це 24 Канал пише з посиланням на Верховну Раду України.

Дивіться також Сотні людей втратили інвалідність після скандалу з МСЕК, – Ляшко

У 2025 році МСЕК не існуватиме

Відтак, з 1 січня 2025 року роботу медико-соціальної експертної комісії будуть виконувати новостворені комісії у кластерних та надкластерних лікарнях. Медики проводитимуть оцінку функціонування організму людини, враховуючи критерії Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я.

Ліквідація МСЕК дозволить запобігти корупції. До того, як пацієнт потрапить на огляд, ні він, ні комісія не знатиме, хто з лікарів буде розглядати питання.

У МОЗ зазначили, що експертні команди проводитимуть оцінювання функціонування особи в електронній системі. Такий огляд буде оцінювати реальні потреби людини.

Варто зазначити, що раніше встановлені статуси осіб з інвалідністю, а також медико-соціальна експертиза для дітей залишаються без змін.

Натомість з нового року оцінювання повсякденного функціонування мають пройти чоловіки призовного віку, які мають інвалідність ІІ або ІІІ групи.

Також Володимир Зеленський раніше підписав рішення РНБО, згідно з яким в Україні створять спеціальні робочі групи з перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.