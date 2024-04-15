Новий закон про мобілізацію: хто може вручати повістку
Верховна Рада 11 квітня прийняла в другому читанні та в цілому новий закон про мобілізацію. Визначено, хто саме братиме участь в оповіщенні громадян під час мобілізації.
Так, в Апараті Верховної Ради розповіли, що саме передбачають головні засади прийнятого закону, передає 24 Канал.
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Хто може вручити повістку
Участь в оповіщенні військовозобов'язаних під час мобілізації разом із ТЦК братимуть поліція, місцеві органи державної влади, органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ і організацій,
– зазначили в Апараті Ради.
Також назвали поважні причини неприбуття громадянина по повістці до ТЦК. Зокрема:
- перешкода стихійного характеру,
- хвороба громадянина,
- воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк,
- смерть близьких родичів.
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