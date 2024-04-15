Новий закон про мобілізацію: хто може вручати повістку

15 квітня 2024, 08:24
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Верховна Рада 11 квітня прийняла в другому читанні та в цілому новий закон про мобілізацію. Визначено, хто саме братиме участь в оповіщенні громадян під час мобілізації.

Так, в Апараті Верховної Ради розповіли, що саме передбачають головні засади прийнятого закону, передає 24 Канал.

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Хто може вручити повістку

 Участь в оповіщенні військовозобов'язаних під час мобілізації разом із ТЦК братимуть поліція, місцеві органи державної влади, органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ і організацій,
– зазначили в Апараті Ради.

Також назвали поважні причини неприбуття громадянина по повістці до ТЦК. Зокрема:

  • перешкода стихійного характеру,
  • хвороба громадянина,
  • воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк,
  • смерть близьких родичів.

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Автор: Юлія Муріна