Ухвалення закону про мобілізацію: перед цим до Ради прибули командири бригад та Юрій Содоль

Перед тим, як ухвалити закон про мобілізацію до Верховної Ради прибули командири бригад. Також був присутній і командувач Об'єднаних сил ЗСУ Юрій Содоль.

Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію. За відповідне рішення проголосували 283 народних обранці.

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До Ради прибули командири бригад

Зранку 11 квітня до Верховної Ради прибули командири бригад. Так, присутні привітали стоячи командирів бригад, які прибули до парламенту з нагоди ухвалення закону про мобілізацію.

Відповідне відео поширив в мережі Сергій Лещенко.

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Крім цього, відомо, що перед розглядом закону про мобілізацію прибув і командувач Об'єднаних сил ЗСУ Юрій Содоль. Він виступив з промовою за трибуною перед народними обранцями.



У Парламенті виступив Юрій Содоль / Фото "РБК-Україна"

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ з трибуни сказав, що українські захисники тримають оборону з останніх сил та закликав проголосувати за проєкт закону, пояснивши, що він необхідний для перемоги України. Присутні відреагували на його слова оплесками.

Після виступу Содоля депутати перейшли до підтвердження правок.

До слова, напередодні народні депутати Верховної Ради більшістю голосів підтримали рішення запросити військове керівництво в особах Сирського, Баргилевича та Содоля перед початком розгляду законопроєкту про мобілізацію. "За" проголосували 315 парламентарів.

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