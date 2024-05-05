Чи відбиратимуть в ухилянтів водійські права: юрист розтлумачив новий закон

18 травня у дію вступить новий закон про посилення мобілізації. Він, зокрема, передбачає покарання для чоловіків, які ігнорують повістки до ТЦК.

Йдеться про обмеження права користуватися транспортним засобом. До кого можуть застосувати такі "штрафні дії", і чи відбиратимуть при цьому водійські права, пояснив юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Ярослав Звоненко.

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За яких умов чоловіку заборонять користуватися автівкою

У законі визначено, що у разі свідомого ігнорування повісток та порушення правил ведення військового обліку, керівництво ТЦК може звернутися до поліції із проханням примусово доставити чоловіка до військкомату. Однак, якщо затримання неможливе, очільник ТЦК надсилає особі рекомендованого листа поштою з вимогою прибути до військкомату. Днем вручення вимоги вважається день розписки або відмови в отриманні.

Якщо протягом 10 днів чоловік ігнорує "вимогу", тоді керівник ТЦКзвертається до суду із проханням обмежити порушнику право користуватися транспортними засобами до виконання ним вимоги або її відкликання (після завершення мобілізації).

Таке обмеження не позбавляє права керування транспортними засобами на якийсь конкретний проміжок часу, не вилучається водійське посвідчення, а унеможливлює таке право до моменту, поки чоловік не виконає вимоги або не завершиться дії правового режиму воєнного стану та загальної мобілізації,

– наголосив юрист.

Втім, як саме це діятиме на практиці, можна довідатися лише після набуття чинності закону про посилення мобілізації 18 травня.

Нагадаємо, що в уряді хочуть карати за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, включно з відмовою від проходження медичного огляду, в'язницею на 3 – 5 років.

Крім того, Кабмін наполягає на штрафах за порушення законодавства про оборону і мобілізацію в мирний час від 34 000 до 204 000 гривень.

Водночас Комітет Верховної Ради з правоохоронної діяльності виступає проти кримінальної відповідальності і за зменшення розмірів штрафів.