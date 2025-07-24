Що змінилося у новому законопроєкті про НАБУ і САП: головні положення

Після бурхливої реакції українського суспільства Володимир Зеленський вніс до Ради оновлений проєкт закону про НАБУ та САП. У більшості він повертає старі норми, які прибрали минулим голосуванням.

Основні зміни законопроєкту №13533 і чим він відрізняється від скандального №12414 – далі у матеріалі 24 Каналу.

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Що в новому законопроєкті про НАБУ і САП?

Хто може давати доручення НАБУ і САП?

Генеральний прокурор, його перший заступник антикорупційної не мають права давати вказівки прокурорам САП та здійснювати інші дії, які прямо стосуються їхніх повноважень.

Детектив НАБУ зобов’язаний виконувати доручення та вказівки тільки прокурора САП, які надаються у письмовій формі.

Чи можна віддати справу НАБУ комусь іншому?

Передавати розслідування справи НАБУ іншому органу досудового розслідування заборонено – крім випадків, які унеможливлюють функціонування НАБУ чи здійснення ним досудового розслідування.

Хто зможе призначати прокурорів у провадженнях?

Вилучено норму про призначення прокурорів у конкретних провадженнях виключно генпрокурором.

Однак залишено норму про добір до прокуратури поза конкурсом людей без досвіду роботи, а також звільнення прокурорів, які перебувають "поза штатом".

Які зміни щодо вручення підозри?

Прибрано норму, що лише генпрокурор може підписати підозру керівнику "постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступнику" (під це підпадає голова Офісу Президента та його заступники).

Також повідомляти працівникам НАБУ про підозру зможе не лише генпрокурор, а і керівник САП.

Які безпекові запобіжники встановлені?

З'явилося положення про те, що працівники НАБУ, САП, БЕБ, ОГП, ДБР, НПУ, які мають допуск до державної таємниці, кожні два роки повинні будуть проходити перевірку на поліграфі на предмет вчинення дій на користь Росії. Також протягом 6 місяців з дня набрання чинності вони повинні пройти перевірку СБУ.

Ще одним положенням щодо НАБУ є заборона для його працівників на виїзд за кордон, за винятком службових відряджень.

Зауважимо, що під час розмови з Фрідріхом Мерцом Володимир Зеленський запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроєкту про НАБУ. Канцлер запевнив, що готовий допомогти.