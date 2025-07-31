Президент Володимир Зеленський підписав закон про діяльність НАБУ і САП, які передбачають їхню незалежність від сторонніх органів. Законопроєкт був швидко ухвалений та підписаний на всіх рівнях, а тому негайно вступив у дію.

Про це пише 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

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Як Зеленський відреагував на підтримку законопроєкту про НАБУ і САП?

У четвер, 31 липня народні депутати одноголосно підтримали законопроєкт про незалежність антикорупційних органів. Президент України зазначив, що після його підписання текст закону буде оприлюднений. За словами Зеленського, норми закону, які ініціював він особисто, будуть гарантією нормальної та незалежної роботи НАБУ, САП та всіх органів правопорядку. Закон Верховна Рада взяла за основу та ухвалила в цілому.

Дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки. Україна є демократією – точно жодних сумнівів. Урядовці невідкладно також проінформують партнерів України про цей закон,

– розповів Зеленський.

Згідно з законом, будь-які зовнішні впливи та втручання в роботу в НАБУ та САП заборонені. А регулярні перевірки на "детекторі" брехні для працівників, які мають доступ до державної таємниці або пов'язані з родичами в Росії, забезпечуватимуть безпеку від впливу ворога на діяльність органів.

Президент також розповів, що депутати ухвалили належне бюджетне фінансування для Сил оборони. Гроші виділятимуться на зброю, дрони, виплати воїнам та родинам захисників. Підтримавши це рішення, депутати гарантували обов'язкові воїнам на передовій належні виплати, а також матеріальну допомогу рідним полеглих героїв.

Звернення Володимира Зеленського про закон щодо НАБУ і САП: дивіться відео

Із військовим командуванням Володимир Зеленський окремо ухвалив рішення про додаткові 15 днів відпустки для захисників. Президент каже, що норма про додаткові дні відпочинку повинна запрацювати вже в серпні.

Зеленський підсумував, що день був дуже продуктивним, а люди відчуватимуть вплив підтриманих законів.