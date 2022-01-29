Закон про "НАТО Плюс" для України ухвалять не швидко, – конгресмени

Члени делегації Конгресу США вважають малоймовірним швидке просування законопроєкту про надання Україні статус "НАТО Плюс". Крім того, Джо Байден казав, що наша країна не стане членом Альянсу "в найближчій перспективі".

Деталі від конгресменів

Розгляд законопроєкту затягнеться на певний час. Про це заявив конгресмен-демократ Амі Бера на брифінгу у Києві.

До теми Коли будемо в НАТО, зараз не залежить від України, – Зеленський

Я думаю, що це не пройде через Палату представників досить швидко і в координації з Сенатом. Ми хочемо надати президентові Байдену і його адміністрації повноту влади та всі інструменти, аби уряд України отримав ресурси, необхідні для захисту,

– сказав Бера.

Водночас демократ Девід Сисиллін зазначив, що є чітко прописані стандарти для вступу в Альянс. Рішення схвалюватимуть лише його члени та держави, які бажають вступити.

"Володимир Путін чи будь-хто інший не диктуватиме членам НАТО, хто може вступити, а хто ні, та в який час це відбудеться", – наголосив конгресмен.

Що відомо про законопроєкт "НАТО Плюс" для України

Раніше ЗМІ повідомили, що група конгресменів від Республіканської партії хоче внести на розгляд законопроєкт, який оголосить Україну країною "НАТО-плюс". Це дозволить суттєво збільшити військову допомогу, а також ініціює перевірку доцільності оголошення Росії державою-спонсоркою тероризму.

Цинічна заява Німеччини про Україну та НАТО

Міністерка закордонних справ Німеччини Аннабела Бербок заявила, що зараз "членство України в НАТО не на часі". Це, мовляв, розуміють всі, навіть Росія.

Вона наголосила, що "розширення НАТО на схід взагалі не відбувається". Натомість Україні, мовляв, слід думати про виконання мінських домовленостей, щоб настав мир.

Це може вас зацікавити – Зеленський заявив, що членство України в Альянсі залежить не від Києва: відео