Посилення покарання для військових: чому скандальний закон потрібен і що треба змінити

Верховна Рада ухвалила закон про посилення покарання для військовослужбовців за низку воєнних злочинів. Відповідний закон має зміни як щодо адміністративних правопорушень, так і до Кримінального кодексу.

Про це 24 каналу розповів адвокат та юрист Олег Мицик. За його словами, до змін щодо адміністративних правопорушень належить збільшення покарання за відсутність військовослужбовця у військовій частині упродовж 1 – 10 діб до 7 – 10 діб арешту на гауптвахті або ж збільшення терміну арешту чи штрафів за вживання алкоголю.

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Зміни щодо адміністративних правопорушень мають місце

Мицик наголосив, що сьогодні дуже багато людей зловживають на цій темі, вони маскують це за тим, що військових треба захищати. Однак не можна вживати наркотики або алкоголь на передовій.

Це біда – від цього страждають цілі підрозділи. Друга частина закону, яка стосується посилення адміністративної відповідальності, не має серйозних зауважень від науковців. Треба деякі штрихи увідповіднити до регламенту і тоді можна запускати цей закон,

– зауважив адвокат.

Приклад як діятиме закон

Мицик розповів, що після змін до Закону у 2015 році з метою боротьби з корупцією, який мав такі ж норми, що хочуть застосувати до військових, деякі справи щодо цих людей й досі тягнуться, адже злочини бувають різними.

Натомість закон щодо водіння у нетверезому стані, який містить такі ж "драконячі норми" запрацював – "суд із задоволенням виносить вироки". Виходить, що закон щодо посилення покарання для військових скалькували з великими помилками.

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Юрист навів до прикладу ситуацію, з якою до нього звернулася родичка військовослужбовця, який добровольцем пішов на фронт. На війні чоловік отримав спершу поранення, а потім контузію. Військовий не долікувався і написав рапорт командиру щодо проходження військово-лікарської комісії.

Однак командир взводу при ньому порвав рапорт і чоловік на нервах "схопив його за грудки", що важливо – не бив. Але це є класичним насильством щодо начальника.

Скажіть, чи повинна людина, яка перенесла два поранення безальтернативно йти на 5 років до тюрми?,

– наголосив Мицик.

Яка найголовніша проблема закону

За словами юриста, непокора є одним з наймасовіших злочинів на фронті. Наприклад, військовий, якого мали відправити до Краматорська в силу якихось обставин написав рапорт про відмову, але згодом одумався і просить його скерувати туди. Втім, цей закон робить неминучим відправлення військовослужбовця до тюрми на 5 років.

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Так, закон про посилення відповідальності для військових не містить індивідуальної оцінки ситуації. Другим важливим аспектом є те, що Україні бракує військових, а покарання посилюють тим, хто вже на фронті, а не тим, хто, наприклад, ухиляється від мобілізації.

"Замість того, щоб посилити та встановити сувору відповідальність за ухилення від мобілізації, у нас посилюють відповідальність для тих, хто вже двічі в окопі був поранений, а для тих, хто не призивається взагалі – відповідальність дитяча", – підкреслив адвокат.

Які зміни треба внести

Закон треба розділити та ухвалити ту частину, що стосується посилення адміністративної відповідальності. А зміни до кримінального закону, які викликали обурення, окремо дослідити та ухвалити через місяць. Не треба поспішати ухвалювати такі норми,

– підсумував Мицик.

Він також додав, що у вищезгаданих законах щодо корупції та водіння у нетверезому стані була заборона амністії та умовно дострокового звільнення. Натомість в законі щодо посилення відповідальності військових такої заборони немає.

На думку адвоката, можливо закон передбачає, що "війна завтра закінчиться і всіх військовослужбовців амністують".