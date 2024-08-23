Закон ухвалений де-юре: що відбувається з УПЦ МП де-факто

Депутати Верховної Ради України 20 серпня у другому читанні підтримали законопроєкт про заборону діяльності релігійних організацій, які пов'язані з російською православною церквою. Мовиться й про ті церкви, які підпорядковуються Московському патріархату.

В УПЦ МП відреагували на схвалення закону про заборону та заявили, що в Українській православній церкві начебто немає приставки МП. Ймовірно, деякі храми прибирають цю абревіатуру, не змінюючи погляди всередині. Релігієзнавиця, докторка філософських наук Людмила Филипович розповіла 24 Каналу, що РПЦ і досі вважає УПЦ своєю частиною.

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Суперечки довкола заборони УПЦ МП

На думку Людмили Филипович, всі суперечності та протести, які виникають довкола прийняття закону про заборону в Україні діяльності релігійних організації, які пов'язані із Московським патріархатом, свідчить, що настав час, коли варто змінити погляд щодо діяльності російської православної росіви на території нашої держави.

Минув той час, коли УПЦ МП була недоторканою та фактично головною церквою в Україні, зберігаючи свої зв'язки із російською православною церквою,

– сказала вона.

Релігієзнавиця підкреслила, що дуже важливо, аби управління УПЦ правильно доносило своїм вірянам законопроєкт про заборону Московського патріархату на території України. Там в основному мовиться не про майнові проблеми, а про світогляд та усвідомлення того, що російська церква у нашій країні сприяє імперським намірам Владіміра Путіна.

"Духовною матір'ю для українців є не московська церква, а Вселенський патріархат. Московські священники Української православної церкви відмовляються відспівувати наших воїнів. Невже це заклик підкоритися та прийняти несправедливий мир? Адже російська армія прагне знищити весь український народ", – наголосила Филипович.