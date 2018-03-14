Закон про Нацбезпеку має давати відповіді на всі виклики, які переживає Україна, – Тарас Пастух

Про президентську версію законопроекту, який уже охрестили безпекою президента – в інтерв'ю 24 Каналу розповів народний депутат фракції "Об'єднання Самопоміч" Тарас Пастух

– На жаль, в Україні є прецедент 2013 року, де Президент України намагався вивести війська проти громадян, звертавшись до теперішньої держави-окупанта про введення їхніх військ. Президент у нашій історії, на жаль, може бути зрадником.

Якщо Президент України захворів, Мініоборони стає його заступником і виконує усі повноваження, фактично ставши головнокомандувачем.

– Президентський закон більше функцій перетягує на Раду Нацбезпеки, яка "підконтрольна" самому президентові. Не можна давати уповноваження одноосібно людині, яка фактично є у парламентсько-президентській державі.

– Є припущення, що документ законопроекту, який вийшов з комітету Нацбезпеки, і документ, поданий президентом, – різні. Президентський законопроект регулює лише воєнні питання, а парламентський – передбачає розгляд різних загроз з боку РФ.

Новий закон зробить армію підпорядкованою лише президентові напряму, або через Раду Нацбезпеки.

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