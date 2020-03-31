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      Закон про ринок землі: які можливості та ризики створив парламент

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      Закон про ринок землі / zhitlo24.com.ua

      Якщо влада не виробить стратегію земельної реформи, не визначить чітко її цілі та завдання, не налагодить взаєморозуміння з профільними аграрними асоціаціями, замість зміцнення держави відбудеться переділ агроринку і багато громадян отримають збитки.

      1. Это не "победа" и не "катастрофа", это МВФ заставил украинцев сделать реальное движение в сторону рынка земли под угрозой дефолта. Но угрозу разворовывания земли этот закон не устраняет. Приведет ли это к прогрессу или к провалу – зависит от государства. Если не устранить риски – ключевой актив Украины будет позорно разбазарен. Наша земля стоит дороже любых денег МВФ и никакой кредит ее не компенсирует. Но и стоять на месте уже нельзя.

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      2. Закон не разрешает покупку государственной и коммунальной земли, покупать можно только землю, которой владеют частные лица, и покупать могут только граждане Украины. Главным активом Украины является 10,5 миллионов гектаров сельхозземли в распоряжении государства.

      3. Закон позволяет с 1 июля 2021-го только гражданам Украины купить до 100 гектаров земли. Покупать можно только землю, которой владеют частные лица. Приоритетное право выкупа имеют арендаторы. Механизм покупки не отрегулирован. Есть угроза, что как во время ваучерной приватизации, землю начнут скупать на подставных лиц. Закон надо уточнять, и нужен земельный банк, судебная система и электронный кадастр.

      4. Президент Владимир Зеленский впервые в карьере принял решение не исходя из страха о своем рейтинга (70% граждан против рынка земли в исполнении "Слуг народа"), а исходя из государственных интересов. Впервые Зеленский начал реальную структурную реформу в стране – но под внешним давлением. Это хороший прецедент, но в целом плохая политика.

      5. Фракция "Слуги народа" раскололась, и впервые для принятия стратегического решения "Слугам" Зеленского пришлось работать без дурацкого турборежима, и создать коалицию с Порошенко, Вакарчуком, и примкнувшей к ним "Довирой".

      6. Закон вступит в силу после местных выборов осенью 20-го, за это время политическая реальность будет изменена, закон есть время переделать.

      Обратите внимание: Открытие рынка земли: в "Голосе" назвали главные плюсы нового закона

      7. Ограничение на покупку земли юридическим лицам с 2024-го года до 10 тысяч гектаров – это обязательно требует уточнения. Рынок земли должен создавать стимулы для развития переработки и высокотехнологичного производства, для этого 10 тысяч это даже слишком много, как говорят ведущие аграрные ассоциации.

      8. Владение сельскохозяйственной землей должно обязывать владельца платить земельный налог, чтобы стимулировать производство.

      9. Если власть не выработает стратегию земельной реформы, не определит четко ее цели и задачи, не наладит взаимопонимание с профильными аграрными ассоциациями, вместо укрепления государства произойдет передел агрорынка и многие граждане понесут ущерб. При этом меньше всего при любом бардаке в государстве страдают олигархи.

      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Володимир Зеленський МВФ Слуга народу Ринок землі
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