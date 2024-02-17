Закон про мобілізацію має бути законом про справедливість, – Данілов

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Секретар РНБО України висловився про новий закон про мобілізацію, який можуть прийняти згодом.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що закон про мобілізацію має бути справедливим і зрозумілим для всіх громадян України. Він звернув на це увагу під час свого інтерв'ю.

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Всі мають тлумачити закон однаково

За словами Данілова, цей документ має бути зрозумілим для всіх наших громадян, щоб не сталось так, що хтось читає його зліва – направо, а хтось навпаки.

По-перше, хочу звернути увагу, що закон про мобілізацію має бути законом про справедливість,

– наголосив секретар РНБО.

Він додав, що всі норми законодавчого акта мають однаково і зрозуміло тлумачитися для всіх. Він переконаний, що тоді громадяни матимуть абсолютну ясність у питаннях мобілізації, демобілізації, військового вишколу та інших питань.

Люди мають отримати відповіді на всі питання через цей закон,

– зазначив секретар РНБО.

Коли може бути друге читання нового законопроєкту про мобілізацію