Коли можуть ухвалити законопроєкт про мобілізацію

Законопроєкт про зміну правил військової служби, мобілізації та військового обліку можуть ухвалити у першому читанні уже цього тижня.

Про це повідомив перший заступник спікера Верховної ради Олександр Корнієнко під час брифінгу, інформує 24 Канал. Мова про законопроєкт №10449.

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Цього тижня є високою ймовірність того, що парламент в залі розгляне цей законопроєкт, а також усі альтернативні,

– сказав Корнієнко.

Законопроєкт усе ще дискусійний

За його словами, документ був видозмінений після першої своєї редакції, але "у ньому залишається ще кілька позицій, які викликають дискусії".

Серед дискусійних норм – питання так званих "електронних повісток".

"Очевидно, що буде запропоновано багато правок до другого читання, адже це законопроєкт дискусійний, але будемо усі шукати порозуміння", – додав Корнієнко.

Водночас він зауважив, що не може передбачити рівень підтримки проєкту закону у залі, проте вже на погоджувальній раді "стане зрозуміло, як та чи інша фракція ставиться до самого факту голосування за цей документ і чи будуть вони давати за нього голоси".

Скорочення термінів розгляду правок

За його словами, Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки має намір запропонувати скоротити термін розгляду правок щодо проєкту закону.

До слова, очільника Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону теж повідомив про імовірне скорочення термінів щодо подання альтернативних документів.

Завтра ми будемо розглядати скорочення термінів щодо подання альтернативних документів. За законом у нас є 14 днів, буде пропозиція скоротити до 7 днів, – зазначив Чернєв.

Лише після цього, за словами Чернєва, профільний комітет зможе ухвали рішення, що рекомендувати Раді: ухвалювати в першому читанні законопроєкт, чи потрібні доопрацювання.

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