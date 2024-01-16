Електронний сертифікат та видача УБД онлайн: що дасть новий законопроєкт про цифровізацію армії
Джерело:Міноборони України
Верховна Рада найближчим часом розгляне законопроєкт №10062. Закон розблоковує цифровізацію української армії та дозволить їй діяти більш мобільно та ефективно.
У Міноборони зазначили, що законопроєкт №10062 є критично важливим для обороноздатності України як на полі бою, так і в тилу.
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Чому законопроєкт №10062 такий важливий
У відомстві пояснили, що реалізація цього законопроєкту сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат.
Крім цього, законопроєкт надасть Міноборони можливість посилити кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.
Завдяки цьому:
- буде вивільнено засоби ППО, які наразі захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів (цей ресурс буде використовуватись для прикриття інших об’єктів військової та цивільної інфраструктури);
- пришвидшиться та розшириться доступ Сил оборони України до розвідданих союзників;
- прискориться розробка та розгортання нових бойових систем та електронних сервісів для війська;
- посилиться захист даних від кібератак ворога тощо.
Законопроєкт також передбачає удосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, зокрема, в частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку тощо.
Військові зможуть отримувати послуги онлайн
Завдяки Законопроєкту в Україні створять реєстр військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який дозволить забезпечити надання онлайн-послуг військовим.
Також буде портал електронних послуг для військовослужбовців та військовозобов’язаних. Наприклад, з’явиться можливість надання статусу УБД онлайн, офлайн та автоматично при наявності необхідних даних в системі.
На додачу – з'явиться можливість створення і використання цифрового військово-облікового документу (сертифікату).
До слова, тепер військові вакансії будуть і в Державному центру зайнятості – безробітні матимуть можливість обрати певну спеціальність, яка їм підходить.