Відмова від медогляду стане злочином: про що новий законопроєкт про військові правопорушення

25 грудня стало плідним на скерування до Верховної Ради законопроєктів. Так, зареєстрували документ, який посилює відповідальність за військові правопорушення.

Про це пізно ввечері розповів у своєму телеграмі постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. Він зазначив, що до Верховної Ради спрямували законопроєкт №10379.

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Відповідний законопроєкт, який парламентарі мають розглянути та ухвалити, отримав назву "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення".

Основне з пояснювальної записки

Відповідним законопроєктом пропонують внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України: