Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про військового омбудсмана
- Зеленський подав для позачергового розгляду ВР законопроєкт про створення Офісу військового омбудсмана.
- Проєкт закону визначає порядок подання й розгляду скарг військових та проведення перевірок у військових частинах.
Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт №13266. Йдеться про створення Офісу військового омбудсмана як допоміжного органу при президентові.
Про це стало відомо в четвер, 8 травня. Деталі розповіли уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їхніх сімей Ольга Решетилова та в Офісі Президента, передає 24 Канал.
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Що відомо про законопроєкт
Проєкт закону за підписом Зеленського зареєстрували як невідкладний для позачергового розгляду в парламенті. Відповідно до тексту, президент призначатиме військового омбудсмана та його заступників.
Офіс військового омбудсмана буде створено як допоміжний орган для здійснення функцій цивільного демократичного контролю в секторі безпеки й оборони, що передбачені в Законі України "Про національну безпеку України".
Окрім того, визначено порядок подання та розгляду скарг воїнів, проведення перевірок у військових частинах і органах військового управління у зв’язку з порушенням прав військовослужбовців, а також процес підготовки висновків і взаємодії військового омбудсмана з іншими державними органами.
Людина та її права й свободи як головна цінність – це те, що нас фундаментально відрізняє від ворога й те, що нам зрештою допоможе перемогти,
– зазначила Решетилова.
Вона подякувала за "історичний крок" Зеленському, а також міністру оборони, офіцерам Центрального управління захисту прав військовослужбовців МОУ, експертам і представникам громадянського суспільства, які долучилися до розробки законопроєкту. Уповноважена висловила сподівання на підтримку народних депутатів.
Нагадаємо, у Верховній Раді обговорюється можливість відпустки для військових замість демобілізації, зокрема терміни служби та обов'язковість психологічної допомоги.