Перевірка на поліграфі для працівників НАБУ: там пояснили, на що це впливатиме

У четвер, 24 липня, у Верховній Раді зареєстрували ініційований Володимиром Зеленським законопроєкт №13533 "щодо посилення повноважень" НАБУ та САП. Зокрема, він передбачає проходження поліграфа для працівників.

Незабаром у Національному антикорупційному бюро України роз'яснили деталі, передає 24 Канал. Там пояснили, що це не новація, а "інструмент внутрішньої доброчесності".

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Що відомо про поліграф у НАБУ?

У тексті нового законопроєкту йдеться про проходження поліграфа, що спричинило дискусії щодо нібито нових ризиків для незалежності антикорупційних органів.

Однак перевірку пропонується проводити не СБУ, а саме Управлінню внутрішнього контролю НАБУ. Йдеться про проходження поліграфа працівниками НАБУ, які мають доступ до державної таємниці.

Варто наголосити: застосування поліграфа в таких випадках – усталена внутрішня практика Бюро. Працівники проходять поліграф під час службових розслідувань, призначень і перепризначень,

– йдеться в повідомленні.

До слова, у 2024 році УВК провело понад 200 психофізіологічних опитувань працівників із використанням поліграфа.

Також у НАБУ додали – важливо, аби затверджена НАБУ і СБУ методологія таких перевірок виключала ризики втручання в оперативну діяльність або тиск на працівників.

Нагадаємо, НАБУ та САП закликали Верховну Раду якнайшвидше ухвалити законопроєкт №13533 за основу і в цілому, щоб відновити процесуальні повноваження та гарантії незалежності антикорупційних органів.