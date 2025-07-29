Президент Зеленський сподівається, що 31 липня парламент підтримає його законопроєкт, який повертає незалежність НАБУ і САП. Свою законодавчу ініціативу глава держави обговорив з прем'єрами Данії і Канади.

30 липня на позачерговому засіданні у форматі відеоконференції законопроєкт Зеленського розгляне Комітет з правоохоронної діяльності, передає 24 Канал.

Дивіться також Зеленський пропонує підняти цінність відзнаки "Хрест бойових заслуг"

Що нового Зеленський сказав про свій законопроєкт щодо НАБУ?

Президент підкреслив, що дуже важливо ухвалити закон щодо повернення незалежності антикорупційним органам у четвер. Усі партнери виступають за це.

Зеленський уточнив, що голосування за законопроєкт він сьогодні обговорив з представниками Верховної Ради України, з урядовцями.

"Результат має бути забезпечений", – наголосив політик.

Нагадаємо, що ЄС раніше попередив Україну про можливу зупинку кредитів та фінансування від ЄБРР і ЄІБ, якщо не буде ухвалено закон.

Європейські партнери чітко дали зрозуміти Києву, що ліквідація незалежності НАБУ і САП є серйозною перешкодою до євроінтеграції України.

Обурення законом 12414 висловило і українське суспільство. Тисячі людей у різних містах, починаючи з 22 липня, виходять на протести.