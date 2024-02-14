Допомога Україні від США: Джонсон сказав, що не поставить пакет на голосування, – NYT

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не буде виносити законопроєкт щодо допомоги України на голосування. До цього документ більшістю голосів ухвалив Сенат.

Зокрема, Джонсон розкритикував пакет за виключення положень про безпеку кордонів. Проти позиції Джонсона виступили американські політики й президент Джо Байден.

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Джонсон проти ставлення законопроєкту на голосування

Журналісти The New York Times розповіли, що за кілька годин до того, як Сенат схвалив законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню одностороннім голосуванням 70 проти 29, спікер Палати представників Майк Джонсон припустив, що він не дозволить голосувати за цей пакет.

Зокрема, документ передбачає додаткові 60,1 мільярда доларів США Україні, 14,1 мільярда доларів США на війну Ізраїлю проти ХАМАС і майже 10 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу цивільному населенню в зонах конфлікту, включаючи палестинців у Газі.

Республіканці Палати представників із самого початку дискусій чітко заявили, що будь-яке законодавство про національну безпеку має визнавати, що національна безпека починається на нашому кордоні. За відсутності рішення Сенату щодо зміни політики кордону, Палата представників повинна буде продовжувати працювати за власним бажанням у цих важливих питаннях,

– сказав Джонсон.

Водночас сенатори сподіваються, що переважна більшість голосів за законопроєкт у їхній палаті підштовхне Палату представників прийняти своє законодавство. А через кілька годин після того, як Сенат схвалив пакет допомоги, президент Байден спробував посилити тиск на пана Джонсона, закликаючи його "негайно винести законопроєкт на розгляд".

"Я закликаю спікера дозволити повному складу Палати представників висловитися, і не дозволити меншості найбільш екстремальних голосів у Палаті заблокувати цей законопроєкт навіть від голосування", – заявив Байден.

Ворожий ландшафт у Палаті представників означає, що законопроєкт про допомогу іноземним державам може пройти через Палату представників лише для двопартійної коаліції, подібної до тієї, що є в Сенаті.

Останніми днями прихильники надсилання допомоги Україні обговорювали ідею обійти опозицію з боку пана Джонсона та ультраправих республіканців за допомогою маневру, відомого як "петиція про звільнення". Вона дозволяє законодавцям змусити ухвалити закон, якщо вони зможуть зібрати підписи більшості Палати представників, тобто 218 членів.

Варто зазначити, що десятки республіканців у Палаті представників, у тому числі керівники комітетів у закордонних справах, збройних силах і розвідці, підтримали направлення десятків мільярдів доларів допомоги Україні, але невідомо, скільки з них готові були б взяти надзвичайний крок.

Конгресмени висловилися щодо допомоги Україні

Конгресмен від Нью-Йорка і лідер Демократичної партії у Палаті представників США Хакім Джеффріс заявив у листі своїм колегам, що демократи "використають усі доступні законодавчі інструменти, щоб добитися всеосяжного законодавства про національну безпеку на фінішній прямій".

Конгресмен Ебігейл Спанбергер, демократ від Вірджинії, яка їздила в Україну, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у складі двопартійної делегації, сказала, що розмови про використання петиції про звільнення, щоб змусити голосувати за пакет допомоги, відбувалися "по обидва боки проходу".

На зустрічі з паном Зеленським голова Комітету з розвідки Майк Тернер від Огайо запевнив українського лідера, що контрольована республіканцями Палата представників, яка дедалі скептично ставиться до додаткової допомоги, надасть додаткові гроші для допомоги Україні.

Сенатор Том Тілліс, республіканець від Північної Кароліни, припустив, що достатня кількість республіканців у Палаті представників, які збираються підуть у відставку наприкінці цього року, могла б допомогти дотягнути законопроєкт до фінішної прямої.

Крім того, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив після ухвалення законопроєкту у верхній палаті США, що сподівається поговорити приватно з паном Джонсоном і закликати його поставити пакет допомоги на голосування.