Законопроєкт про КСУ ухвалять найближчими тижнями: Веніславський пояснив, що він змінить

Наразі у Верховній Раді лежить законопроєкт про удосконалення діяльності Конституційного Суду. Його проголосували у першому читанні ще у квітні.

Документ, ймовірно, ухвалять вже найближчими кулуарними тижнями. Про це в ефірі 24 каналу повідомив представник президента у КСУ Федір Веніславський.

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"Законопроєкт можуть ухвалити найближчими днями, найближчими кулуарними тижнями", – наголосив Веніславський.

Що означає документ

За його словами, документ унормує діяльність Конституційного Суду України, передбачить процедуру дострокового припинення повноважень суддів КСУ чіткіше.

Документ зробить так, щоб діяльність КСУ регламентувалася не внутрішнім документом, який затвердив сам КСУ, а законом, як це вимагає Конституція,

– пояснив Веніславський.

Відповідний законопроєкт, як відзначив народний депутат, потрібно ухвалити для того, щоб унеможливити маніпуляції положеннями, які дозволяли КСУ ухвалювати сумнівні рішення.

"Я б не сказав, що відбувається гальмування. Відбувається робочий процес, який, я думаю, найближчим часом завершать", – додав представник президента у КСУ.

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